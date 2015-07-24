​Эрдоган: Будут предприняты необходимые шаги против всех террористических организаций

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Турция предпримет необходимые шаги против всех террористических организаций. Это наше окончательное решение, так как мы не можем допустить создания одного государства на месте другого".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении президент сказал, что граждане страны не должны жить в страхе: "Вера граждан в себя должна быть превыше всего. Хочу, чтобы вы знали, что мы сейчас участвуем в борьбе, которую будем вести до конца. Поэтому пусть каждый гражданин верит и доверяет нашему государству".

Эрдоган также отметил о телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой: "Во время разговора мы в очередной раз продемонстрировали нашу волю в борьбе с ИГИЛ. Во время разговора мы отметили, что ИГИЛ является террористической организацией. Было отмечено, что в отношении подобной террористической организации Турция демонстрирует довольно чуткий подход. Как результат этого, сегодня утром нами уничтожены некоторые цели ИГИЛ".

Напомнив о начале операций в около 300 точках в 16-ти районах страны, президент Турции добавил о задержании на данный момент более 200 подозреваемых: "Эти операции не однодневные, то есть они будут продолжены".