Энтони Блинкен посетит Турцию 20 февраля

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару был запланирован еще до произошедших в Турции землетрясений, переговоры состоятся 20 февраля.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару был запланирован еще до произошедших в Турции землетрясений, переговоры состоятся 20 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сам визит был запланирован еще до землетрясений. Как планируется, Блинкен прибудет в регион бедствия в воскресенье, а в понедельник мы с ним проведем переговоры. В ходе встречи мы обязательно обсудим процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал Чавушоглу. Стороны также намерены обсудить ситуацию вокруг конфликта в Украине.

Как сообщил Госдепартамент США, Блинкен с 16 по 22 февраля нанесет официальные визиты в Германию, Турцию и Грецию. В ФРГ он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где примет участие в ряде двусторонних и многосторонних встреч для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, помощи Турции и Сирии. 19 февраля госсекретарь посетит авиабазу Инджирлик в Турции, где проследит за оказанием помощи со стороны США по ликвидации последствий землетрясения. Далее он направится в Анкару, где встретится с Чавушоглу и другими официальными лицами страны для обсуждения дальнейшей помощи Турции и сотрудничества в рамках НАТО.