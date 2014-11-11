Эксперты ГУАМ обсудили развитие сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялась первая Рабочая встреча экспертов по развитию сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в ходе встречи делегации обменялись информацией о национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с организованной преступностью.

Участники встречи обсудили некоторые вопросы по улучшению взаимодействия сторон и договорились провести очередное заседание Рабочей встречи экспертов во второй половине 2015 года, согласовав точную дату заседания по дипломатическим каналам.