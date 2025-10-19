Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 11:12
    США сообщали Ирану о планируемом нападении на ядерный объект Фордо до его совершения.

    Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран", об этом заявил иранский консервативный политический эксперт Фуад Изади.

    По его словам, американцы предупредили и о намерении атаковать объекты Фордо и Натанз, после чего спросили, по какой базе США иранская сторона нанесет ответный удар.

    "Американцы заявили: мы атакуем, а вы в ответ ударите по одной из наших баз. Они просто хотели знать, какую именно базу мы выберем", - отметил Изади.

    Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. В тот же день Иран нанес ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре.

