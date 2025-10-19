Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты
В регионе
- 19 октября, 2025
- 11:12
США сообщали Ирану о планируемом нападении на ядерный объект Фордо до его совершения.
Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран", об этом заявил иранский консервативный политический эксперт Фуад Изади.
По его словам, американцы предупредили и о намерении атаковать объекты Фордо и Натанз, после чего спросили, по какой базе США иранская сторона нанесет ответный удар.
"Американцы заявили: мы атакуем, а вы в ответ ударите по одной из наших баз. Они просто хотели знать, какую именно базу мы выберем", - отметил Изади.
Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. В тот же день Иран нанес ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре.
