    • 19 oktyabr, 2025
    • 11:34
    Ekspert: ABŞ nüvə obyektlərinə hücumdan əvvəl İranı məlumatlandırıb

    ABŞ Fordo nüvə obyektinə planlaşdırılan hücumdan əvvəl İranı məlumatlandırıb.

    "Report"un "Azad İran" telegram kanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu iranlı mühafizəkar siyasi ekspert Fuad İzadi deyib.

    Onun sözlərinə görə, amerikalılar Fordo və Natanz obyektlərinə hücum etmək niyyətləri barədə də xəbərdarlıq ediblər, bundan sonra iranlıların ABŞ-nin hansı bazasına cavab verəcəyini soruşublar.

    "Amerikalılar dedilər: "Biz hücum edəcəyik, siz isə cavab olaraq bazalarımızdan birinə zərbə endirəcəksiniz". Sadəcə hansı bazanı seçəcəyimizi bilmək istəyirdilər", - İzadi qeyd edib.

    İyunun 22-də ABŞ İrandakı üç nüvə obyektini vurub: Fordo, İsfahan və Natanz. Həmin gün İran ABŞ-ın Qətərdəki "Əl Udeyd" bazasına raket zərbəsi endirib.

    ABŞ İran
