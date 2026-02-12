İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin profisiti yanvarda ÜDM-in 29,7 %-ni təşkil edib

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 15:01
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin profisiti yanvarda ÜDM-in 29,7 %-ni təşkil edib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 4 milyard 411,9 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 717,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Son nəticədə ötən ay büdcədə 2 milyard 694,4 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə ÜDM-in 29,7 %-ni təşkil edir.

    Xatırladaq ki, icmal büdcəyə dövlət büdcəsi, eləcə də Dövlət Neft Fondunun, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun, İcbari Tibbi Sığorta Fondunun və Naxçıvan MR-nın büdcələri daxildir.

    Yanvarda Azərbaycanda 9 milyard 78,7 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunub.

    Maliyyə Nazirliyi icmal büdcəsi gəlir profisit
