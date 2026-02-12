Профицит сводного бюджета за январь составил около 2,7 млрд манатов

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 15:10
    Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе 2026 года составили 4 млрд 411,9 млн манатов, а расходы - 1 млрд 717,5 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    В итоге профицит бюджета за январь составил 2 млрд 694,4 млн манатов.

    Лента новостей