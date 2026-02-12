Профицит сводного бюджета за январь составил около 2,7 млрд манатов
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 15:10
Доходы сводного бюджета Азербайджана в январе 2026 года составили 4 млрд 411,9 млн манатов, а расходы - 1 млрд 717,5 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
В итоге профицит бюджета за январь составил 2 млрд 694,4 млн манатов.
Последние новости
15:41
Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и ЯпониейДругие страны
15:41
Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития АзербайджанаВнешняя политика
15:38
Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократилисьФинансы
15:28
Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатовФинансы
15:27
BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%Энергетика
15:24
Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссииЭнергетика
15:23
Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арестВ регионе
15:20
Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных порученийФинансы
15:15