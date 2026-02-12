İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    ARDNF yanvarda büdcə öhdəliyini tam icra edib

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 14:58
    ARDNF yanvarda büdcə öhdəliyini tam icra edib

    Bu ilin yanvar ayında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 1 milyard 70 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,4 % azdır.

    Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 12 milyard 835 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 1 aylıq ödəniş tam icra edilib.

    Maliyyə Nazirliyi Dövlət Neft Fondu dövlət büdcəsi transfert
