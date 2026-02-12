ARDNF yanvarda büdcə öhdəliyini tam icra edib
Maliyyə
- 12 fevral, 2026
- 14:58
Bu ilin yanvar ayında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 1 milyard 70 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,4 % azdır.
Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 12 milyard 835 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 1 aylıq ödəniş tam icra edilib.
