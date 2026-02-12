Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ГНФАР в январе полностью выполнил бюджетные обязательства

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 15:08
    ГНФАР в январе полностью выполнил бюджетные обязательства

    Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в январе 2026 года составили 1,07 млрд манатов, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    По данным Минфина, ГНФАР в отчетом периоде выполнил свои обязательства перед бюджетом на 100%.

    Напомним, что в этом году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 12 млрд 835 млн манатов.

    ГНФАР трансферты госбюджет бюджетные обязательства Минфин
    ARDNF yanvarda büdcə öhdəliyini tam icra edib
