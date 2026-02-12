ГНФАР в январе полностью выполнил бюджетные обязательства
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 15:08
Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в январе 2026 года составили 1,07 млрд манатов, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
По данным Минфина, ГНФАР в отчетом периоде выполнил свои обязательства перед бюджетом на 100%.
Напомним, что в этом году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 12 млрд 835 млн манатов.
