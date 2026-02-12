ГНФАР в январе полностью выполнил бюджетные обязательства

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в государственный бюджет в январе 2026 года составили 1,07 млрд манатов, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

По данным Минфина, ГНФАР в отчетом периоде выполнил свои обязательства перед бюджетом на 100%.

Напомним, что в этом году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 12 млрд 835 млн манатов.