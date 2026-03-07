Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 06:46
    Генсек ССАГПЗ заявил об атаке Ирана на здание центра морских операций в Бахрейне

    Иран атаковал здание в Бахрейне, где находилась группа офицеров, участвовавших в работе объединенного центра морских операций Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.

    По его словам, в атакованном здании размещались офицеры Военно-морских сил Катара, принимавшие участие в работе объединенного центра морских операций ССАГПЗ.

    Аль-Будейви назвал иранскую атаку "враждебным актом, нарушающим все международные законы и нормы".

    Информация о возможных пострадавших среди катарских офицеров не приводится.

    ССАГПЗ Иран Бахрейн Джасем аль-Будейви атака
