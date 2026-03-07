Генсек ССАГПЗ заявил об атаке Ирана на здание центра морских операций в Бахрейне
- 07 марта, 2026
- 06:46
Иран атаковал здание в Бахрейне, где находилась группа офицеров, участвовавших в работе объединенного центра морских операций Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будейви, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.
По его словам, в атакованном здании размещались офицеры Военно-морских сил Катара, принимавшие участие в работе объединенного центра морских операций ССАГПЗ.
Аль-Будейви назвал иранскую атаку "враждебным актом, нарушающим все международные законы и нормы".
Информация о возможных пострадавших среди катарских офицеров не приводится.
