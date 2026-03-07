США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Израилю 12 тыс. авиационных бомб BLU-110 весом 1 тыс. фунтов (около 454 кг).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Стоимость контракта составляет $151,8 млн. Сделка также предусматривает оказание инженерных, логистических и технических услуг со стороны американских подрядчиков.

"Госсекретарь Марко Рубио определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля указанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

Часть боеприпасов будет поставлена из имеющихся резервов США.