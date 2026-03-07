Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 07:22
    США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

    Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Израилю 12 тыс. авиационных бомб BLU-110 весом 1 тыс. фунтов (около 454 кг).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

    Стоимость контракта составляет $151,8 млн. Сделка также предусматривает оказание инженерных, логистических и технических услуг со стороны американских подрядчиков.

    "Госсекретарь Марко Рубио определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля указанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

    Часть боеприпасов будет поставлена из имеющихся резервов США.

    США Израиль авиабомбы продажа
    ABŞ İsrailə 12 000 ədəd BLU-110 aviabombasının satışını təsdiqləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    08:11

    СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

    Другие страны
    07:59

    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    07:22

    США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

    Другие страны
    06:46

    Генсек ССАГПЗ заявил об атаке Ирана на здание центра морских операций в Бахрейне

    Другие страны
    06:18

    Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей

    Другие страны
    05:54

    Венесуэла предлагает урегулировать разногласия с США дипломатическим путем

    Другие страны
    05:25

    Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

    Другие страны
    04:59

    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Другие страны
    04:33

    Сербия эвакуировала 262 граждан из ОАЭ из-за напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей