ABŞ İsrailə 12 000 ədəd BLU-110 aviabombasının satışını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 08:09
ABŞ Dövlət Departamenti İsrailə 1 000 funt (təxminən 454 kq) ağırlığında 12 000 ədəd BLU-110 aviabombasının satışını təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti açıqlama verib.
Müqavilənin dəyəri 151,8 milyon dollardır. Razılaşma həmçinin Amerika podratçıları tərəfindən mühəndislik, logistika və texniki xidmətləri nəzərdə tutur.
"Dövlət katibi Marko Rubio ABŞ-nin milli təhlükəsizlik maraqları naminə İsrail hökumətinə müəyyən müdafiə mallarının və xidmətlərinin dərhal satılmasını tələb edən fövqəladə vəziyyətin mövcudluğunu müəyyən edib və ətraflı əsaslandırıb", - sənəddə deyilir.
Sursatların bir hissəsi ABŞ-nin mövcud ehtiyatlarından təmin ediləcək.
Son xəbərlər
08:09
ABŞ İsrailə 12 000 ədəd BLU-110 aviabombasının satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
07:52
KƏŞ-in baş katibi: İran Bəhreyndə Dəniz Əməliyyatları Mərkəzinin binasına hücum edibDigər ölkələr
07:23
Venesuela ABŞ ilə fikir ayrılıqlarının diplomatik həllini təklif edirDigər ölkələr
06:51
Çexiyanın XİN başçısı ölkənin İrandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün Praqaya çağırıbDigər ölkələr
06:15
ABŞ Fars körfəzində gəmilərin sığortalanması üçün proqram həyata keçirəcəkDigər ölkələr
05:42
Səudiyyə Ərəbistanının HHQ ən böyük neft yatağı yaxınlığında dronu vurubDigər ölkələr
05:06
SEPAH İsrailə qarşı əməliyyatın 24-cü mərhələsinin başladığını elan edibRegion
04:38
Skott Bessent: ABŞ İrana qarşı ən böyük bombardman kampaniyasına hazırlaşırDigər ölkələr
04:22