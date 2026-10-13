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    "Slaviya"nın baş məşqçisi Yindrjix Trpişovski: "Sabah"la oyunda mənasız qollar buraxdıq"

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 23:09
    Slaviyanın baş məşqçisi Yindrjix Trpişovski: Sabahla oyunda mənasız qollar buraxdıq

    "Slaviya" "Sabah"la oyunda mənasız qollar buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çexiya təmsilçisi "Slaviya"nın baş məşqçisi Yindrjix Trpişovski UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Sabah"a qarşı keçirdikləri matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "İlk hissədə səhvlərə yol verdik. Baxmayaraq ki, fasiləyə qədər hesab açılmamışdı. Təbii ki, məğlubiyyətin səbəbləri çoxdur. Düşünürəm ki, bu cür matçlarda səhvlərə yol verməməliyik. Hər iki qolda xətalara yol verdik. Sözün açığı, mənasız qollar buraxdıq. Hətta, bizim özümüzün iki qol vurmaq üçün real şanslarımız var idi. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Rəqib komanda təzyiq göstərirdi və biz top itkilərinə yol verirdik. İkinci hissədə "Sabah" üstünlüyü ələ aldı. Onlar orta xətdə bizdən üstün idilər. Futbolçularımız məğlubiyyətə görə üzgündürlər".

    O, "Sabah"ın daha istəkli olduğunu bildirib:

    "Komandamdan istədiyim oyunu görə bilmədim. Bəlkə də oyunun favoriti hesab edilirdik. Amma bəzən favorit hesab olunmaq kifayət etmir. Bu məğlubiyyətin səbəblərini təhlil edəcəyik. Əfsuslar olsun ki, bu gün məğlub olduq".

    Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunan "Sabah" - "Slaviya" oyunu Azərbaycan çempionunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Yindrjix Trpişovski UEFA Çempionlar Liqası Slaviya Praqa FK Sabah FK
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