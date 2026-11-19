Bakı və Naxçıvanda 253 nəfər xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı verəcək
- 19 noyabr, 2026
- 09:48
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Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən noyabrın 22-də Bakı və Naxçıvan şəhərlərində doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan və ya təhsilini bitirmiş iddiaçıların xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı (o cümlədən əcnəbi iddiaçıların Azərbaycan dili imtahanı) keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a DİM-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, imtahanda 253 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtahan saat 10:00-da başlanır.
Qeyd edək ki, noyabrın 22-də keçirilən imtahan dinləyib-anlama, oxuyub-anlama, dildən istifadə (leksik-qrammatik tapşırıqlar) və yazı bloklarından ibarət olacaq. Bu imtahanda iştirak etməyən iddiaçılar danışıq bloku üzrə imtahana buraxılmırlar.
Danışıq bloku üzrə imtahan noyabrın 26-da keçiriləcək. Danışıq bloku üzrə imtahanda iştirak etməyən iddiaçılar ilk 4 blok üzrə 30 bal və daha yüksək nəticə göstərsələr belə, şəhadətnamə ilə təmin olunmayacaqlar.