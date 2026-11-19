İndoneziyada Semeru vulkanı iki dəfə püskürüb
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 09:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İndoneziyanın Şərqi Yava əyalətində Semeru vulkanı iki dəfə püskürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Vulkanologiya və Geoloji Fəlakətlərin Təsirlərinin Azaldılması Mərkəzinin bəyanatında bildirilib.
Kül vulkanın zirvəsindən 700 m, dəniz səviyyəsindən isə 4 376 m hündürlüyə çatıb.
Qurum ətraf ərazilərin sakinlərini və turistləri kraterə 5 km-dən az məsafədə yaxınlaşmamağa çağırıb.
Semeru - İndoneziyada hündürlüyünə görə dördüncü vulkan (dəniz səviyyəsindən 3 676 m) və Yava adasındakı ən yüksək zirvədir.
Son xəbərlər
10:08
Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Bakıya səfər edibDigər
10:08
Bakıda bir neçə yolda təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaqHadisə
10:04
Marşal Adaları FIFA-ya üzv olmaq istəyirFutbol
10:03
Elçin Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib, Məleykə Abbaszadə yeni rektor təyin olunubElm və təhsil
10:00
Foto
Səbinə Əliyeva COP31-də Beynəlxalq Dialoq və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasını təklif edibDigər
10:00
Foto
Video
"Vredestein" də Azərbaycanda "Radius"u seçdi!Biznes
09:58
Tramp və Si Cinpin Şençjendə danışıqlara başlayıblarDigər ölkələr
09:57
Bakıda ilk dəfə avtobuslar üçün ayrıca svetofor quraşdırılacaqİnfrastruktur
09:55
Bakıda Kiberdiplomatiya üzrə II Beynəlxalq Konfrans keçirilirXarici siyasət