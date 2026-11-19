В индонезийской провинции Восточная Ява произошли два извержения вулкана Семеру.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Пепел достиг высоты 700 м над вершиной вулкана, или 4 376 м над уровнем моря. Выбросы пепла белого и серого цвета распространились в южном и западном направлениях.

В ведомстве призвали жителей окрестностей и туристов не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.