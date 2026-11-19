В Индонезии произошли два извержения вулкана Семеру
- 19 ноября, 2026
- 09:33
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В индонезийской провинции Восточная Ява произошли два извержения вулкана Семеру.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Пепел достиг высоты 700 м над вершиной вулкана, или 4 376 м над уровнем моря. Выбросы пепла белого и серого цвета распространились в южном и западном направлениях.
В ведомстве призвали жителей окрестностей и туристов не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.
Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.