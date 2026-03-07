Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 06:18
    Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей

    Американские и эквадорские военные провели в Эквадоре совместную силовую операцию против наркокартелей.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

    Как указывается в сообщении Южного командования, американские военные оказали поддержку эквадорским войскам, проводящим операции в отношении наркокартелей.

    "Я поздравляю наши объединенные силы и ВС Эквадора с успешной операцией против наркотеррористов в Эквадоре", - приводит командование слова своего главы Фрэнсиса Донована.

    Информации о результатах рейда не приводится.

    США Эквадор наркокартели
