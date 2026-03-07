Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей
- 07 марта, 2026
- 06:18
Американские и эквадорские военные провели в Эквадоре совместную силовую операцию против наркокартелей.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
Как указывается в сообщении Южного командования, американские военные оказали поддержку эквадорским войскам, проводящим операции в отношении наркокартелей.
"Я поздравляю наши объединенные силы и ВС Эквадора с успешной операцией против наркотеррористов в Эквадоре", - приводит командование слова своего главы Фрэнсиса Донована.
Информации о результатах рейда не приводится.
