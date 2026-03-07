Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей

Американские и эквадорские военные провели в Эквадоре совместную силовую операцию против наркокартелей.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Как указывается в сообщении Южного командования, американские военные оказали поддержку эквадорским войскам, проводящим операции в отношении наркокартелей.

"Я поздравляю наши объединенные силы и ВС Эквадора с успешной операцией против наркотеррористов в Эквадоре", - приводит командование слова своего главы Фрэнсиса Донована.

Информации о результатах рейда не приводится.