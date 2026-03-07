Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 09:00
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в турецкий город Стамбул.
Об этом Report сообщили в сообщении министерстве.
В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы МИД на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Джейхуна Байрамова на высоком уровне.
