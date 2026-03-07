Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 09:00
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в турецкий город Стамбул.

    Об этом Report сообщили в сообщении министерстве.

    В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы МИД на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

    Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Джейхуна Байрамова на высоком уровне.

    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib
    Azerbaijani FM leaves for working visit to Türkiye
