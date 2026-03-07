İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib

    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 08:56
    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində C.Bayramovun Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirakı və çıxışı nəzərdə tutulub.

    XİN başçısının həmçinin yüksəksəviyyəli ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılıb.

    Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию
    Azerbaijani FM leaves for working visit to Türkiye

