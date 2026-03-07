В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1
В регионе
- 07 марта, 2026
- 08:25
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в южной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к западу от города Бендер-Аббас (акватория его порта находится на севере Ормузского пролива). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
