В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

    • 07 марта, 2026
    • 08:25
    Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в южной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

    По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 74 км к западу от города Бендер-Аббас (акватория его порта находится на севере Ормузского пролива). Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

