    İranda 4,1 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 08:59
    İranda 4,1 maqnitudada zəlzələ olub

    İranın cənubunda 4,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti (USGS) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri Bəndər Abbas şəhərindən 74 km qərbdə (liman suları Hörmüz boğazının şimalında yerləşir), zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Hər hansı tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.

    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

