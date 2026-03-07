İranda 4,1 maqnitudada zəlzələ olub
Region
- 07 mart, 2026
- 08:59
İranın cənubunda 4,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geologiya Xidməti (USGS) məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri Bəndər Abbas şəhərindən 74 km qərbdə (liman suları Hörmüz boğazının şimalında yerləşir), zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Hər hansı tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
09:51
DYP qeyri-iş günləri ilə bağlı yol sürücülərə müraciət edibDaxili siyasət
09:50
XİN: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının böyük hissəsi təxliyə edilibDaxili siyasət
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıbEnergetika
09:39
ABŞ hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İrana qarşı ən böyük zərbələr dalğasını həyata keçiribDigər ölkələr
09:37
İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edibXarici siyasət
09:36
Sahibə Qafarova BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri ilə regiondakı prosesləri müzakirə edibDaxili siyasət
09:30
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.03.2026)Maliyyə
09:06
"Fox News": ABŞ Yaxın Şərqə üçüncü aviadaşıyıcı qrupu göndərməyə hazırlaşırDigər ölkələr
09:02