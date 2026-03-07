Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
Другие страны
07 марта, 2026
- 07:59
Израильские военные сообщили, что зафиксировали очередной запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что системы ПВО работают над перехватом угроз.
