    İsrail Ordusu İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 08:31
    İsrail Ordusu İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat yayıb

    İsrail Ordusu İran ərazisindən növbəti raket buraxılışılarını aşkarladığını və onları zərərsizləşdirməyə başladığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Ordusunun Mətbuat xidməti açıqlama verib.

    "İsrailin Müdafiə Ordusu İrandan İsrail Dövləti ərazisinə raket atışını aşkar edib", - bəyanatda deyilir.

    Nazirlik əlavə edib ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri təhlükələrin qarşısını almaq üçün işləyir.

    İsrail ordusu raket atışları İran
