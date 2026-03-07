Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Венесуэла предлагает урегулировать разногласия с США дипломатическим путем

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 05:54
    Венесуэла предлагает урегулировать разногласия с США дипломатическим путем

    Венесуэла восстановила дипломатические и консульские отношения с США и предлагает урегулировать исторические разногласия двух стран.

    Как передает Report, об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    "Мы восстановили дипломатические и консульские отношения с правительством Соединенных Штатов и говорим это перед лицом наших героев и героинь, павших в бою 3 января при нападении США, которым отдали дань уважения", - заявила Родригес. Она отметила, что Венесуэла предлагает Соединенным Штатам "встретиться лицом к лицу, чтобы урегулировать исторические разногласия и разрешить их дипломатическим путем". Родригес высказала предложение установить двухстороннюю рабочую повестку дня, основанную на принципах уважения и соблюдения международного права.

    Венесуэла США разногласия Делси Родригес
    Venesuela ABŞ ilə fikir ayrılıqlarının diplomatik həllini təklif edir
    Ты - Король

    Последние новости

    05:24

    США начали частичную эвакуацию дипломатов из Саудовской Аравии

    Другие
    04:47

    КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке

    В регионе
    04:12

    Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность

    Другие страны
    03:55

    Цена нефти Brent превысила $102 впервые с августа 2022 года

    Энергетика
    03:21

    КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

    В регионе
    02:43

    ПВО Бахрейна заявила о перехвате 95 ракет и 164 дронов из Ирана

    Другие страны
    02:16

    Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе Германии

    Другие страны
    01:50

    Иранский чиновник пригрозил ударами по территориям, откуда США атакуют Иран

    В регионе
    01:20

    Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики

    В регионе
    Лента новостей