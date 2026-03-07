Венесуэла предлагает урегулировать разногласия с США дипломатическим путем

Венесуэла восстановила дипломатические и консульские отношения с США и предлагает урегулировать исторические разногласия двух стран.

Как передает Report, об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы восстановили дипломатические и консульские отношения с правительством Соединенных Штатов и говорим это перед лицом наших героев и героинь, павших в бою 3 января при нападении США, которым отдали дань уважения", - заявила Родригес. Она отметила, что Венесуэла предлагает Соединенным Штатам "встретиться лицом к лицу, чтобы урегулировать исторические разногласия и разрешить их дипломатическим путем". Родригес высказала предложение установить двухстороннюю рабочую повестку дня, основанную на принципах уважения и соблюдения международного права.