СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 12 получили травмы в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Мичиган.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC News.

По его сведениям, удар стихии пришелся на район близ озера Юнион. Трое пострадавших были госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

На месте произошедшего работают экстренные службы, власти призывают не приближаться к району, затронутому ударом стихии.