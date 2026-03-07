Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 08:11
    СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

    По меньшей мере 3 человека погибли, еще 12 получили травмы в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Мичиган.

    Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC News.

    По его сведениям, удар стихии пришелся на район близ озера Юнион. Трое пострадавших были госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

    На месте произошедшего работают экстренные службы, власти призывают не приближаться к району, затронутому ударом стихии.

    США штат Мичиган торнадо погибшие
    Ты - Король

    Последние новости

    08:25

    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

    В регионе
    08:11

    СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

    Другие страны
    07:59

    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    07:22

    США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

    Другие страны
    06:46

    Генсек ССАГПЗ заявил об атаке Ирана на здание центра морских операций в Бахрейне

    Другие страны
    06:18

    Военные США и Эквадора провели совместную операцию против наркокартелей

    Другие страны
    05:54

    Венесуэла предлагает урегулировать разногласия с США дипломатическим путем

    Другие страны
    05:25

    Глава МИД Чехии вызвал посла республики в Иране в Прагу для консультаций

    Другие страны
    04:59

    ПВО Саудовской Аравии сбила дроны у крупнейшего нефтяного месторождения

    Другие страны
    Лента новостей