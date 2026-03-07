Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную группу

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 08:57
    Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    По словам журналиста телеканала Лукаса Томлинсона, третья авианосная группа вскоре может пересечь Атлантический океан и присоединиться к операции против Ирана.

    Отмечается, что в районе проведения американо-израильской военной операции уже находится авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, тогда как второй авианосец - USS Gerald R. Ford - сейчас расположен в Красном море.

    США Ближний Восток USS George H.W. Bush
    "Fox News": ABŞ Yaxın Şərqə üçüncü aviadaşıyıcı qrupu göndərməyə hazırlaşır
    Fox News: US preparing to deploy third carrier strike group to Middle East
