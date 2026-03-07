Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную группу
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 08:57
Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.
По словам журналиста телеканала Лукаса Томлинсона, третья авианосная группа вскоре может пересечь Атлантический океан и присоединиться к операции против Ирана.
Отмечается, что в районе проведения американо-израильской военной операции уже находится авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, тогда как второй авианосец - USS Gerald R. Ford - сейчас расположен в Красном море.
Последние новости
09:45
Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95Энергетика
09:30
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)Финансы
09:27
США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалацииДругие страны
09:00
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в ТурциюВнешняя политика
08:57
Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную группуДругие страны
08:25
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1В регионе
08:11
СМИ: В США из-за торнадо погибли три человекаДругие страны
07:59
Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны ИранаДругие страны
07:22