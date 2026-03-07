Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную группу

Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам журналиста телеканала Лукаса Томлинсона, третья авианосная группа вскоре может пересечь Атлантический океан и присоединиться к операции против Ирана.

Отмечается, что в районе проведения американо-израильской военной операции уже находится авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, тогда как второй авианосец - USS Gerald R. Ford - сейчас расположен в Красном море.