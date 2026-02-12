İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Xəzinədarlıq orqanları yanvarda 37 mindən çox ödəniş tapşırığı icra edib

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 14:57
    Xəzinədarlıq orqanları yanvarda 37 mindən çox ödəniş tapşırığı icra edib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 37 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.

