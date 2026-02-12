Xəzinədarlıq orqanları yanvarda 37 mindən çox ödəniş tapşırığı icra edib
- 12 fevral, 2026
- 14:57
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 37 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.
