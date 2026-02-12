Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных поручений

Казначейские органы Азербайджана в январе 2026 года исполнили более 37 тыс. платежных поручений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

Согласно данным, финансирование расходов организаций, получающих средства из государственного бюджета или в форме бюджетной поддержки, обеспечено полностью и своевременно на основе представленных ими заявок.