Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных поручений
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 15:20
Казначейские органы Азербайджана в январе 2026 года исполнили более 37 тыс. платежных поручений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.
Согласно данным, финансирование расходов организаций, получающих средства из государственного бюджета или в форме бюджетной поддержки, обеспечено полностью и своевременно на основе представленных ими заявок.
Последние новости
15:41
Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и ЯпониейДругие страны
15:41
Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития АзербайджанаВнешняя политика
15:38
Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократилисьФинансы
15:28
Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатовФинансы
15:27
BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%Энергетика
15:24
Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссииЭнергетика
15:23
Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арестВ регионе
15:20
Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных порученийФинансы
15:15