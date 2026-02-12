İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Dini Komitənin çağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Din
    • 12 fevral, 2026
    • 14:56
    Dini Komitənin çağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 8160 nömrəli çağrı mərkəzi yaradılıb.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, xidmətin məqsədi vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin səmərəli təşkili, operativ cavablandırılması, göstərilən xidmətlərin effektivliyinin artırılmasıdır. Yeni xidmət vasitəsilə vətəndaşlar komitənin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif suallara cavab ala, eləcə də şikayət və təkliflərini ünvanlaya bilərlər.

    Vurğulanıb ki, vətəndaşlar müvafiq məsələlərlə bağlı şəhər və mobil telefonlarından birbaşa 8160 nömrəsinə zəng edərək əlaqə yarada bilərlər.

    Qeyd edək ki, çağrı mərkəzi iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək fəaliyyət göstərir.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi çağrı mərkəzi

    Son xəbərlər

    16:01

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif ediliblər

    Daxili siyasət
    15:58

    Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib

    Daxili siyasət
    15:53
    Foto

    Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib

    Maliyyə
    15:51

    BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:46

    Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb

    Energetika
    15:42

    Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

    Futbol
    15:41

    II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıb

    Region
    15:41

    Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildirib

    Region
    15:37

    İcma nümayəndəsi: Gənclər Qərbi azərbaycanlıların başına gətirilən bəlalardan xəbərsizdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti