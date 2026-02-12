Azərbaycan və İran enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Energetika
- 12 fevral, 2026
- 15:02
Azərbaycan və İran arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti müzakirə edilib.
"Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr nazir Pərviz Şahbazovun İranın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müctəba Dəmirçilunu qəbul zamanı aparılıb.
Görüşdə iki ölkə arasında energetika sahəsində birgə həyata keçirilən layihələr, onların icra vəziyyəti və gələcək inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd olunub ki, yaxın günlərdə Bakıda keçiriləcək Azərbaycan və İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının növbəti iclası mövcud layihələrin icrasının sürətləndirilməsinə də mühüm töhfə verəcək.
Son xəbərlər
16:01
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif ediliblərDaxili siyasət
15:58
Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilibDaxili siyasət
15:53
Foto
Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilibMaliyyə
15:51
BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edibXarici siyasət
15:46
Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötübEnergetika
15:42
Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaqFutbol
15:41
II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıbRegion
15:41
Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildiribRegion
15:37