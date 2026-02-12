Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссии
Энергетика
- 12 февраля, 2026
- 15:24
Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики.
Как сообщает Report со ссылкой на информацию Минэнерго, обсуждения состоялись в Баку в ходе встречи министра Пярвиза Шахбазова с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Дамирчилу.
"Стороны провели обмен мнениями о совместно реализуемых проектах в сфере энергетики, их текущем исполнении и перспективах развития", - говорится в сообщении.
Отмечалось, что очередное заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоится в ближайшие дни в Баку, внесет важный вклад в ускорение реализации существующих проектов.
