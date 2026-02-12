İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    • 12 fevral, 2026
    • 15:01
    ABŞ NATO-nun yeni versiyasını yaratmaq istəyir

    Avropa və ABŞ Şimali Atlantika Alyansı çərçivəsində tərəfdaşlığa əsaslanan NATO-nun yeni versiyasını – "NATO 3.0"ı yaratmalıdır.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ müdafiə nazirinin müavini Elbric Kolbi NATO-nun qərargahında nazirlər toplantısı başlamazdan əvvəl bildirib.

    "2025-ci ildə ABŞ Prezidenti Donald Trampın və NATO Baş katibi Mark Ruttenin liderliyi sayəsində yenidən qiymətləndirmə baş verib və Avropanın NATO-nun konvensional müdafiəsinə rəhbərlik etməsi ideyasına əsl səmimi sadiqlik yaranıb", - Kolbi deyib.

    O qeyd edib ki, bu proses müəyyən mənada "NATO 1.0"a – diqqətini müdafiə və çəkindirməyə yönəldən ciddi Alyansa əsl qayıdışdır.

    "Bizim birgə tərəfdaşlıq işi üçün həqiqətən sarsılmaz əsasımız var, lakin NATO-nu asılılığa deyil, tərəfdaşlığa əsaslanan və NATO-nun ilkin təyinatına əsl qayıdış olan bir növ "NATO 3.0"-a çeviririk", - Elbric Kolbi əlavə edib.

