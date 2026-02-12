Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    США призвали к формированию "НАТО 3.0"

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 14:37
    США призвали к формированию НАТО 3.0

    Совместная работа Европы и США в рамках Североатлантического альянса должна создать т.н. "НАТО 3.0" – новую версию НАТО, которая базировалась бы на партнерстве, а не на зависимости.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

    "В 2025 году благодаря лидерству президента [США Дональда Трампа] и лидерству генсека [НАТО Марка Рютте] произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО", – рассказал Колби.

    Он отметил, что в определенном смысле этот процесс "является настоящим возвращением к "НАТО 1.0" – серьезному Альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании.

    "У нас есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращая НАТО в своего рода "НАТО 3.0", базирующееся на партнерстве, а не на зависимости, и являющееся настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально", – добавил Элбридж Колби.

    США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте Элбридж Колби
    Ты - Король

    Последние новости

    14:51

    Гендиректора ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    14:49

    Казахстан весной увеличит число авиарейсов в Азербайджан

    Туризм
    14:45

    К облигациям НБКО Kəpəz проявили интерес 52 инвестора

    Финансы
    14:38
    Видео

    Раскрыты факты получения членами Нацсовета денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова - ВИДЕО

    Происшествия
    14:37

    США призвали к формированию "НАТО 3.0"

    Другие страны
    14:32

    Министр: Северная Македония и Азербайджан обладают потенциалом для создания цифрового хаба - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    14:31

    Госдеп США: Визит Вэнса в Баку заложил прочный фундамент для региональной стабильности

    Внешняя политика
    14:25

    Марлен Маматалиев стал новым спикером парламента Кыргызстана

    В регионе
    14:23

    Виктор Орбан: Экономика ЕС находится в упадке

    Другие страны
    Лента новостей