США призвали к формированию "НАТО 3.0"

Совместная работа Европы и США в рамках Североатлантического альянса должна создать т.н. "НАТО 3.0" – новую версию НАТО, которая базировалась бы на партнерстве, а не на зависимости.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

"В 2025 году благодаря лидерству президента [США Дональда Трампа] и лидерству генсека [НАТО Марка Рютте] произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО", – рассказал Колби.

Он отметил, что в определенном смысле этот процесс "является настоящим возвращением к "НАТО 1.0" – серьезному Альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании.

"У нас есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращая НАТО в своего рода "НАТО 3.0", базирующееся на партнерстве, а не на зависимости, и являющееся настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально", – добавил Элбридж Колби.