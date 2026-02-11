В Совете Европы сняли иммунитет с бывшего генсека Ягланда

Комитет министров Совета Европы принял решение об отмене иммунитета бывшего генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет Европы, это решение было принято по запросу норвежских властей в связи с намерением возбудить уголовное дело по обвинениям в коррупции при отягчающих обстоятельствах.

Отмечается, что шаг последовал на фоне публикаций в СМИ, появившихся с ноября 2025 года, которые были связаны с документами, обнародованными властями США в рамках уголовного дела Джеффри Эпштейна.

В коммюнике отмечается, что действующий генсек Ален Берсе еще в ноябре 2025 года инициировал неформальное внутреннее расследование для выяснения обстоятельств и фактов. Его завершили в январе.

"После разоблачений в ноябре 2025 года я принял все меры, которые посчитал необходимыми для защиты целостности и репутации Совета Европы. Я запросил начало неофициального внутреннего административного расследования, чтобы прояснить обстоятельства этого дела и проверить имеющуюся информацию", - заявил Генеральный секретарь Ален Берсе.