Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ
- 12 февраля, 2026
- 11:08
Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита в Азербайджан и Армению.
Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в "Х".
В публикации говорится, что визит вице-президента является историческим и нацелен на укрепление мира.
"Это именно то, чему президент США привержен в своей внешней политике. Президент [США Дональд] Трамп привержен этому партнерству, и я тоже", - написал Вэнс.
This week, Vice President Vance made a historic trip to Armenia and Azerbaijan in the name of peace.— Vice President JD Vance (@VP) February 11, 2026
“This is the sort of thing the President of the United states has committed our foreign policy to...President Trump is committed to this partnership and so am I.” - VP Vance🇺🇸 pic.twitter.com/C3YnUOdIYl
