    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 11:08
    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита в Азербайджан и Армению.

    Как передает Report, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в "Х".

    В публикации говорится, что визит вице-президента является историческим и нацелен на укрепление мира.

    "Это именно то, чему президент США привержен в своей внешней политике. Президент [США Дональд] Трамп привержен этому партнерству, и я тоже", - написал Вэнс.

