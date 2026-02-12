İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Cey Di Vens Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb

    Xarici siyasət
    • 12 fevral, 2026
    • 11:11
    Cey Di Vens Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycan və Ermənistana səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Paylaşımda bildirilib ki, vitse-prezidentin səfəri tarixi əhəmiyyət daşıyır və sülhün möhkəmləndirilməsinə yönəlib.

    "Bu məhz ABŞ Prezidenti Donald Trampın xarici siyasətində sadiq olduğu məsələlərdəndir. Prezident Tramp və mən bu tərəfdaşlığa sadiqik", - C.Vens qeyd edib.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Donald Tramp
    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ
    JD Vance shares post following his visit to South Caucasus

