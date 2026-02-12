Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Результаты грантовых конкурсов в рамках WUF13 объявят в марте

    Бизнес
    • 12 февраля, 2026
    • 11:21
    Результаты грантовых конкурсов в рамках WUF13 объявят в марте

    Результаты грантовых конкурсов "Международные инициативы", связанных с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), будут объявлены в марте.

    Как сообщает Report, об этом председатель Правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Айгюн Алиева заявила журналистам в рамках тренинга по WUF13 на тему "Роль гражданского общества в устойчивом градостроительстве".

    По ее словам, на конкурс на данный момент поступили проекты от 49 неправительственных организаций.

    "Кроме того, в этом году в рамках WUF13 впервые предусмотрено проведение форума для НПО. Наряду с этим, в павильоне, выделенном Государственному агентству, в дни WUF13 будут проводиться различные интересные мероприятия неправительственных организаций", - сказала Алиева.

    Она также добавила, что после завершения WUF13 до конца года будут поддерживаться инициативы неправительственных организаций по данной тематике, и совместно с агентством будет реализован ряд проектов.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая этого года.

    WUF13-lə bağlı qrant müsabiqələrin nəticələri gələn ay elan ediləcək
