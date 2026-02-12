WUF13-lə bağlı qrant müsabiqələrin nəticələri gələn ay elan ediləcək
- 12 fevral, 2026
- 11:10
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) ilə bağlı "Beynəlxalq təşəbbüslər" adlı qrant müsabiqələrin nəticələri gələn ay elan ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Aygün Əliyeva QHT-lər üçün təşkil edilmiş "Davamlı şəhərsalmada vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusunda WUF13 üzrə təlim çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, artıq bu müsabiqəyə 49 QHT-dən layihələr daxil olub:
"Həmçinin, bu il WUF13-də ilk dəfə olaraq QHT-lər üçün forumun keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, Dövlət Agentliyinə ayrılan pavilyonda WUF13 günlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif məzmunlu maraqlı tədbirləri həyata keçiriləcək".
A.Əliyeva onu da əlavə edib ki, WUF13 proseslərindən sonra da ilin sonuna qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının bu mövzuda təşəbbüsləri dəstəklənəcək və agentliklə birlikdə çoxsaylı layihələr icra olunacaq.
WUF13 bu il mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək.