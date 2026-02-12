Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 18:21
    На WUF13 планируется принять Бакинский призыв к действию

    По итогам WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию", предусматривающий приоритетное внимание вопросам жилья и устойчивого городского развития.

    Как передает Report, об этом сообщила директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам Катерина Безгачина на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13 , крупнейшей глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации, которая состоится в Баку с 17-22 мая 2026 года.

    "Итогом форума станет "Бакинский призыв к действию" - документ с призывом придать приоритетное значение вопросам жилья и устойчивого городского развития, который будет принят на WUF13. Мы призываем национальные правительства, города, местные органы власти и другие заинтересованные стороны внести вклад в этот документ, представить решения и поддержать конкретные шаги в сфере обеспечения жильем",- отметила она.

    Она добавила, что в рамках WUF13 также состоится министерская встреча по Новой урбанистической повестке, где будет рассмотрен прогресс и определены приоритеты дальнейшей реализации, а также дана оценка выполнению Цели Устойчивого Развития 11 "Устойчивые города и населенные пункты" в июле 2026 года.

    Безгачина подчеркнула, что одной из интересных особенностей Всемирного урбанистического форума является Urban Expo - глобальная площадка решений, которая будет представлена на WUF13.

    "Это возможность продемонстрировать различные модели и решения в сфере жилья со всего мира. Участники и экспоненты представят свои продукты и лучшие практики",- подчеркнула она.

    По ее словам, в настоящее время продолжается прием заявок на участие в Urban Expo, который завершится 31 марта.

    Она также отметила, что запланированы сетевые встречи с представителями правительств, отраслевыми лидерами, девелоперами, стартапами и технологическими компаниями.

    "Стоит отметить, что Всемирный урбанистический форум - второе по масштабу мероприятие ООН после COP",- подытожила она.

    WUF13 Всемирный форум городов Бакинский призыв к действию Катерина Безгачина Всемирный форум урбанизации конференция ООН
    WUF13-də "Baku Call to Action"ın  qəbul edilməsi planlaşdırılır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51
    Фото

    Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31

    Внешняя политика
    18:47
    Фото

    Президент SOCAR обсудил с Бетси Бернс Корн энергосотрудничество с Израилем и США

    Энергетика
    18:45

    Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и Азербайджана

    ИКТ
    18:32

    НАТО изучает опыт Украины в сфере инноваций и технологий в боевых условиях

    Другие страны
    18:28
    Фото

    Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

    Инфраструктура
    18:24
    Фото

    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетики

    Энергетика
    18:21

    На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"

    Внешняя политика
    18:17

    Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов

    Другие страны
    18:10

    В Сальянском районе отравилась семья, 11-летний ребенок скончался

    Происшествия
    Лента новостей