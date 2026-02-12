На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"

По итогам WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию", предусматривающий приоритетное внимание вопросам жилья и устойчивого городского развития.

Как передает Report, об этом сообщила директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам Катерина Безгачина на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13 , крупнейшей глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации, которая состоится в Баку с 17-22 мая 2026 года.

"Итогом форума станет "Бакинский призыв к действию" - документ с призывом придать приоритетное значение вопросам жилья и устойчивого городского развития, который будет принят на WUF13. Мы призываем национальные правительства, города, местные органы власти и другие заинтересованные стороны внести вклад в этот документ, представить решения и поддержать конкретные шаги в сфере обеспечения жильем",- отметила она.

Она добавила, что в рамках WUF13 также состоится министерская встреча по Новой урбанистической повестке, где будет рассмотрен прогресс и определены приоритеты дальнейшей реализации, а также дана оценка выполнению Цели Устойчивого Развития 11 "Устойчивые города и населенные пункты" в июле 2026 года.

Безгачина подчеркнула, что одной из интересных особенностей Всемирного урбанистического форума является Urban Expo - глобальная площадка решений, которая будет представлена на WUF13.

"Это возможность продемонстрировать различные модели и решения в сфере жилья со всего мира. Участники и экспоненты представят свои продукты и лучшие практики",- подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время продолжается прием заявок на участие в Urban Expo, который завершится 31 марта.

Она также отметила, что запланированы сетевые встречи с представителями правительств, отраслевыми лидерами, девелоперами, стартапами и технологическими компаниями.

"Стоит отметить, что Всемирный урбанистический форум - второе по масштабу мероприятие ООН после COP",- подытожила она.