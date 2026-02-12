WUF13-də "Baku Call to Action"ın qəbul edilməsi planlaşdırılır
WUF13-ün yekunları üzrə mənzil və davamlı şəhər inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilməsini nəzərdə tutan "Baku Call to Action"ın qəbul edilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Məskunlaşma Proqramının kommunikasiya üzrə direktoru Katerina Bezqaçina 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək davamlı urbanizasiya üzrə BMT-nin ən böyük qlobal konfransı olan WUF13-ə həsr olunmuş onlayn brifrinqdə bildirib.
"Forumun yekunu WUF13-də qəbul ediləcək "Baku Call to Action" - mənzil və dayanıqlı şəhər inkişafı məsələlərinə prioritet əhəmiyyət verilməsi çağırışı olan sənəd olacaq. Biz milli hökumətləri, şəhərləri, yerli hakimiyyət orqanlarını və digər maraqlı tərəfləri bu sənədə töhfə verməyə, həllər təqdim etməyə və mənzil təminatı sahəsində konkret addımları dəstəkləməyə çağırırıq," - o qeyd edib.
O əlavə etdi ki, WUF13 çərçivəsində yeni urbanistik gündəlik üzrə nazirlik görüşü keçiriləcək, burada tərəqqi nəzərdən keçiriləcək və sonrakı həyata keçirmənin prioritetləri müəyyən ediləcək, həmçinin 2026-cı ilin iyulunda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 11 "Dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri"nin yerinə yetirilməsinə qiymət veriləcək.
Bezqaçina vurğulayıb ki, Dünya Urbanistik Forumunun maraqlı xüsusiyyətlərindən biri WUF13-də təqdim olunacaq "Urban Expo" - qlobal həllər platformasıdır.
"Bu, bütün dünyanın mənzil sahəsində müxtəlif modelləri və həlləri nümayiş etdirmək imkanıdır. İştirakçılar öz məhsullarını və ən yaxşı təcrübələrini təqdim edəcəklər," - o deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda "Urban Expo"da iştirak üçün müraciətlərin qəbulu davam edir və bu proses martın 31-də başa çatacaq.
Bezqaçina əlavə edib ki, hökumət nümayəndələri, sahə liderləri, startaplar və texnologiya şirkətləri ilə şəbəkə görüşləri planlaşdırılıb.
"Qeyd etmək lazımdır ki, Dünya Urbanistik Forumu COP-dan sonra BMT-nin miqyasına görə ikinci ən böyük tədbirdir," - o yekunlaşdırıb.