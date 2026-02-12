Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон и генеральный директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов обсудили развитие сотрудничества в портовой сфере.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Бельгии в Азербайджане в соцсети X.

"Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в портовой сфере, которая является ключевым элементом усилий по развитию торговых коридоров и транспортной инфраструктуры между нашими регионами", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняла участие заместитель главы представительства - консул посольства Бельгии в Азербайджане Сара Ван Бюггенхаут.