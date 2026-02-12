Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 18:28
    Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

    Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон и генеральный директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов обсудили развитие сотрудничества в портовой сфере.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Бельгии в Азербайджане в соцсети X.

    "Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в портовой сфере, которая является ключевым элементом усилий по развитию торговых коридоров и транспортной инфраструктуры между нашими регионами", - говорится в сообщении.

    Во встрече также приняла участие заместитель главы представительства - консул посольства Бельгии в Азербайджане Сара Ван Бюггенхаут.

    Азербайджан Бельгия Жюльен де Фрепон Эльдар Салахов Бакинский международный морской порт портовая инфраструктура транспортные коридоры
    Фото
    Belçika və Azərbaycan liman sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51
    Фото

    Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31

    Внешняя политика
    18:47
    Фото

    Президент SOCAR обсудил с Бетси Бернс Корн энергосотрудничество с Израилем и США

    Энергетика
    18:45

    Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и Азербайджана

    ИКТ
    18:32

    НАТО изучает опыт Украины в сфере инноваций и технологий в боевых условиях

    Другие страны
    18:28
    Фото

    Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

    Инфраструктура
    18:24
    Фото

    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетики

    Энергетика
    18:21

    На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"

    Внешняя политика
    18:17

    Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов

    Другие страны
    18:10

    В Сальянском районе отравилась семья, 11-летний ребенок скончался

    Происшествия
    Лента новостей