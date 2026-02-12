Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетики

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 18:24
    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере зеленой энергетики

    Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий и развитии "зеленой" энергетики.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, данные вопросы обсуждались в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с послом Венгрии в Баку Тамашем Йожефом Тормой.

    В ходе встречи стороны отметили важную роль энергетики в развитии двусторонних отношений. Подчеркнуто, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии и диверсификацию ее источников энергоснабжения.

    Была выражена удовлетворенность сотрудничеством в сфере поставок газа, а также взаимодействием с компаниями MOL Group и MVM в нефтегазовой отрасли Азербайджана. Присоединение MVM к совместному предприятию по проекту строительства солнечной электростанции "Шафаг" расценено как шаг к расширению партнерства.

    Кроме того, в ходе встречи обсуждены реализация проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа", а также предстоящие заседания министров Консультативных советов по Южному газовому коридору и по зеленой энергетике.

