İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Macarıstan Azərbaycanda "yaşıl enerji" sahəsinə maraq göstərir

    Energetika
    • 12 fevral, 2026
    • 18:00
    Macarıstan Azərbaycanda yaşıl enerji sahəsinə maraq göstərir

    Macarıstan Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərin bərpası və "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığa maraqlıdır.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir Pərviz Şahbazovla Macarıstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Yojef Torma arasında keçirilən görüşdə bildirilib.

    Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında enerji amilinin mühüm rol oynadığı, Azərbaycanın Macarıstanın enerji təhlükəsizliyi və enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi məqsədlərinə töhfə verdiyi qeyd olunub.

    Qaz təchizatı, ölkəmizin neft-qaz hasilatı sektorunda "MOL Group" və MVM şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. MVM şirkətinin "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsi üzrə birgə müəssisəyə qoşulması tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi kimi qiymətləndirilib.

    Söhbət zamanı "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin icrası, eləcə də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası nazirlərin 4-cü iclası çərçivəsində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Macarıstan Pərviz Şahbazov Cənub Qaz Dəhlizi MVM
    Foto
    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетики
    Foto
    Budapest intends to cooperate with Baku in green energy

    Son xəbərlər

    19:04

    Orxan Zeynalov: Azərbaycan 2027-ci ilə qədər Serbiyanın qaz bazarının 20%-ni tuta biləcək

    Energetika
    18:58
    Video

    İlham Əliyev Münxendə Trans-Xəzər əməkdaşlığına dair panel iclasda iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:58
    Foto
    Video

    Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranması günü qeyd olunub

    Hərbi
    18:54

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Karvan-Yevlax" üzərində qələbə qazanıb

    Futbol
    18:49

    Hikmət Hacıyev Serbiya-Azərbaycan tərəfdaşlığının perspektivindən danışıb

    Xarici siyasət
    18:49

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı"

    Futbol
    18:44

    İlham Əliyev: Azərbaycanın Kiyevdə səfirliyinin Rusiya tərəfdən atəşə tutulmasını qeyri-dost addım kimi qəbul edirik

    Xarici siyasət
    18:43

    Marta Kos: Avropa Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə konkret layihələr siyahısını formalaşdırır

    Xarici siyasət
    18:42

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya dövlətlərini yaddan çıxara bilmərik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti