Азербайджан и Венгрия обсудили подписание новых двусторонних документов

Возможности заключения новых двусторонних документов и вопросы цифровизации консульских услуг были рассмотрены в ходе второго раунда консульских консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии в Баку.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, венгерскую - директор Департамента консульских и гражданских дел МИД и торговли Венгрии Балаш Фаркаш.

Во встрече также приняли участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, а также представители Генеральной прокуратуры Азербайджана, Государственной службы занятости, Министерства науки и образования и Государственной миграционной службы.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между Азербайджаном и Венгрией, являющимися стратегическими партнерами и поддерживающими высокий уровень двусторонних отношений.

Состоялся обмен информацией о нововведениях в консульской сфере. Кроме того, были рассмотрены предложения по расширению взаимодействия в области правовой помощи, образования, миграции, труда и других направлениях.