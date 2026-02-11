Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Венгрия обсудили подписание новых двусторонних документов

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:38
    Азербайджан и Венгрия обсудили подписание новых двусторонних документов

    Возможности заключения новых двусторонних документов и вопросы цифровизации консульских услуг были рассмотрены в ходе второго раунда консульских консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии в Баку.

    Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, венгерскую - директор Департамента консульских и гражданских дел МИД и торговли Венгрии Балаш Фаркаш.

    Во встрече также приняли участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, а также представители Генеральной прокуратуры Азербайджана, Государственной службы занятости, Министерства науки и образования и Государственной миграционной службы.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере между Азербайджаном и Венгрией, являющимися стратегическими партнерами и поддерживающими высокий уровень двусторонних отношений.

    Состоялся обмен информацией о нововведениях в консульской сфере. Кроме того, были рассмотрены предложения по расширению взаимодействия в области правовой помощи, образования, миграции, труда и других направлениях.

    Azərbaycan və Macarıstan konsulluq sahəsində yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanmasını müzakirə edib
    Azerbaijan and Hungary discuss digitalization of consular services
