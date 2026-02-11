İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Macarıstan konsulluq sahəsində yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:28
    Azərbaycan və Macarıstan konsulluq sahəsində yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanmasını müzakirə edib

    Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) və Macarıstan Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi arasında keçirilən ikinci konsulluq məsləhətləşmələri çərçivəsində konsulluq sahəsində yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması müzakirə edilib.

    Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə XİN Konsulluq İdarəsinin rəisi Emil Səfərov, Macarıstan nümayəndə heyətinə isə müvafiq nazirliyin Konsulluq və Vətəndaşlıq idarəsinin direktoru Balaş Farkas rəhbərlik edib.

    Görüşdə həmçinin Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamas Torma, o cümlədən, Azərbaycan Baş Prokurorluğunun, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Xidmətinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmiləri iştirak ediblər.

    Konsulluq məsləhətləşmələri zamanı Azərbaycan üçün mühüm strateji tərəfdaş və yüksək əlaqələrin mövcud olduğu Macarıstanla konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, həmçinin sahə üzrə yeni ikitərəfli sənədlərin imzalanması və konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması imkanları nəzərdən keçirilib.

    Konsulluq sahəsində həyata keçirilmiş son yeniliklər barədə məlumat mübadiləsi aparan tərəflər arasında o cümlədən, hüquqi yardım, təhsil, miqrasiya, əmək və digər sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində təkliflər müzakirə olunub.

    Təhsil Azərbaycan Macarıstan konsulluq saziş
    Азербайджан и Венгрия обсудили подписание новых двусторонних документов
    Azerbaijan and Hungary discuss digitalization of consular services

    Son xəbərlər

    18:57

    Zelenski ABŞ ilə danışıqların yeni raundu barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    18:54

    Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    18:46
    Foto

    Azərbaycanda su obyektlərinin mühafizəsi istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:40

    "Kinobox" və "Mahnı TV"yə lisenziya verilib

    Media
    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti