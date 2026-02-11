Армения в ближайшие дни передаст США замечания по TRIPP

Армения в ближайшие дни передаст США свои замечания по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая в парламенте.

По его словам, Армения планирует сотрудничать с США в вопросе внедрения биометрических паспортов. "Мы ожидаем, что с осени 2027 года в Армении будет внедрены биометрические паспорта. Начиная с этого времени, владельцы таких паспортов должны иметь возможность бесконтактно пересекать границу Армении. Чтобы это заработало, США должны поделиться соответствующим технологиями, и американские партнеры пообещали поделиться ими", - добавил премьер.