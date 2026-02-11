Ermənistan yaxın günlərdə TRIPP barədə rəyləri ABŞ-yə təqdim edəcək
Region
- 11 fevral, 2026
- 17:54
Ermənistan yaxın günlərdə "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi üzrə öz rəylərini ABŞ-yə təqdim edəcək.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxış edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan biometrik pasportların tətbiqi məsələsində ABŞ ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır:
"Gələn ilin payızından etibarən Ermənistanda biometrik pasportların tətbiq olunacağını gözləyirik. Bu vaxtdan etibarən belə pasportların sahibləri Ermənistan sərhədini rahat keçmək imkanına malik olmalıdırlar. Bunun işləməsi üçün ABŞ müvafiq texnologiyaları bölüşməlidir və amerikalı tərəfdaşlar onları bölüşəcəklərinə söz veriblər".
Son xəbərlər
18:37
Foto
Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
18:31
Foto
Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilibSağlamlıq
18:29
Foto
Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
18:26
Foto
Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edibBiznes
18:26
Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölübDigər ölkələr
18:22
"OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıbEnergetika
18:20
Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edibFərdi
18:15
Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaqRegion
18:12