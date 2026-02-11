Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Народный артист: Цель фильма "Тагиев" - показать вклад мецената, а не его личную жизнь

    Искусство
    • 11 февраля, 2026
    • 17:43
    Народный артист: Цель фильма Тагиев - показать вклад мецената, а не его личную жизнь

    Главная задача фильма "Тагиев" - рассказать миру о благотворительной деятельности азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    Об этом в интервью Report заявил народный артист Гурбан Исмаилов, воплотивший на экране образ Тагиева в зрелые годы.

    По его словам, о противоречивых сторонах личности Тагиева известно многим, и соответствующую информацию всегда можно найти в открытых источниках. Однако цель проекта - представить эту историческую фигуру в формате кино и познакомить с ней более широкую аудиторию.

    "Да, о нем имеются определенные противоречивые мнения, в основном касающиеся его личной жизни. Но зачем говорить об этом в четырехсерийном фильме? Фильм повествует о деяниях Тагиева для общества, его деятельности", - пояснил Исмаилов.

    Исмаилов отметил, что особое место в финале многосерийной картины занимает история создания первой на мусульманском Востоке школы для девочек, открытой Тагиевым в 1901 году: "Открыть школу для девочек для того времени - великое дело. Мы должны быть благодарны таким людям. Иногда я думаю, хорошо, что в те времена не было соцсетей. Что бы тогда сделали в отношении этих личностей люди, лишенные чувства благодарности?!" - заключил народный артист.

    Лента новостей