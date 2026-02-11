Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ЦБА усилил нормативную базу по устойчивости и ESG в банковском секторе

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 17:35
    ЦБА усилил нормативную базу по устойчивости и ESG в банковском секторе

    В Азербайджане с 9 февраля вступили в силу изменения в ряд нормативных актов, регулирующих банковский сектор, принятые правлением Центрального банка (ЦБА).

    Как сообщили Report в ЦБА, поправки направлены на укрепление нормативно-правовой базы в сфере устойчивого и "зеленого" финансирования. Они предусматривают расширение применения экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов в деятельности банков, а также интеграцию климатических и иных ESG-факторов в системы корпоративного управления и риск-менеджмента.

    Изменения в стандартах корпоративного управления направлены на более четкое распределение полномочий и ответственности. Во внутренних документах будут учитываться критерии ESG, а также соответствующие факторы будут интегрированы в политику внутреннего аудита и вознаграждения. Кроме того, банки будут обязаны раскрывать качественные и количественные показатели устойчивости. Первая отчетность за 2026 год должна быть опубликована в первом квартале 2027 года.

    Поправки в правила управления кредитными рисками предусматривают формирование внутренних политик по управлению устойчивым кредитным портфелем, внедрение критериев "зеленых" активностей и повышение прозрачности в сфере устойчивого кредитования.

    В ЦБА подчеркнули, что изменения направлены на институционализацию ESG-подхода в банковской системе и формирование более прозрачной и ответственной финансовой экосистемы.

    банковский сектор ЦБА зеленое финансирование ESG-принципы устойчивое кредитование
    AMB: Bank sektorunda dayanıqlılıq və ESİ yanaşması üzrə normativ baza gücləndirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:22

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

    Внешняя политика
    18:17

    Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраля

    Другие страны
    18:12

    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек

    Другие страны
    18:08
    Фото

    В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

    Kультурная политика
    18:08

    Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучреждений

    ИКТ
    18:06

    Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

    ИКТ
    18:02

    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

    Искусство
    18:01

    Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпах

    ИКТ
    18:00

    Азербайджан намерен увеличить стоимость экспорта ИКТ-продукции как минимум в 10 раз

    ИКТ
    Лента новостей