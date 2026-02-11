ЦБА усилил нормативную базу по устойчивости и ESG в банковском секторе

В Азербайджане с 9 февраля вступили в силу изменения в ряд нормативных актов, регулирующих банковский сектор, принятые правлением Центрального банка (ЦБА).

Как сообщили Report в ЦБА, поправки направлены на укрепление нормативно-правовой базы в сфере устойчивого и "зеленого" финансирования. Они предусматривают расширение применения экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов в деятельности банков, а также интеграцию климатических и иных ESG-факторов в системы корпоративного управления и риск-менеджмента.

Изменения в стандартах корпоративного управления направлены на более четкое распределение полномочий и ответственности. Во внутренних документах будут учитываться критерии ESG, а также соответствующие факторы будут интегрированы в политику внутреннего аудита и вознаграждения. Кроме того, банки будут обязаны раскрывать качественные и количественные показатели устойчивости. Первая отчетность за 2026 год должна быть опубликована в первом квартале 2027 года.

Поправки в правила управления кредитными рисками предусматривают формирование внутренних политик по управлению устойчивым кредитным портфелем, внедрение критериев "зеленых" активностей и повышение прозрачности в сфере устойчивого кредитования.

В ЦБА подчеркнули, что изменения направлены на институционализацию ESG-подхода в банковской системе и формирование более прозрачной и ответственной финансовой экосистемы.