Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям

Санкции, введенные Западом в отношении России, ужу затронули экономику страны по очень многим позициям.

Санкции, введенные Западом в отношении России из-за военных действий в Украине, уже затронули экономику страны по многим позициям.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

Он отметил, что ожидать роста экономики в этом году не стоит, будет серьезная инфляция, потому что "по очень многим цепочкам промышленности есть нарушения".

По его словам, нарушения наблюдаются в сфере логистики: многие производители зависят от поставок из-за рубежа и прекращение работы с российским рынком могут сильно повлиять на местные компании. Так, больше всего пострадают автомобилестроение, авиасфера, все, что связано с промышленностью, потому что есть технологическая зависимость от поставок.

При этом, по словам Притчина, Китай полноценно не может заменить западный импорт, особенно в авиационной сфере, потому что основной парк российских самолетов-это Airbus и Boeing.

Также, существует вероятность повышения в два раза цен на лекарства. "Судьба же рубля зависит от того, как в целом будет работать Центральный банк России и правительство по стабилизации российского рынка, а также от того сохранится ли экспорт российских энергоресурсов", - заметил Притчин.

«Сейчас правительство разрабатывает различные антикризисные меры, чтобы нивелировать риски для экономики. Как минимум, попытаться компенсировать те потери, которые есть", - заявил Притчин. Первое – это ограничение на использование валюты. Здесь сложность заключается в том, что крупные российские компании активно привлекали за рубежом и платежи эти, как правило, происходят регулярно. Сейчас, например, российские компании "Роснефть" и "Газпром" должны были сделать платежи по ранее выпущенным облигациям, и это достаточно сложно сделать, потому что западные правительства максимально ограничили возможность российских компаний использовать доллар. "Здесь, как раз, существуют риски дефолтов, с точки зрения западных агентств. Вроде бы "Роснефть" и "Газпром" справились с это ситуацией», - сказал он.

Он также добавил, что сейчас предпринимаются шаги по импортозамещению, по созданию независимости российской экономики от внешних игроков. Частично, по итогам февраля, видно, что растут продажи китайских автомобилей на российский рынок. «Однако, столько средств инвестировано западными автомобильными концернами в России, те же сборочные производства, сложно себе представить, что, когда ситуация вокруг Украины успокоится, они не вернутся», - заметил эксперт.